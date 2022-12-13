Кожна знешкоджена російська міна, кожен вилучений снаряд, кожна виявлена й знешкоджена розтяжка – це врятовані життя.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості питання розмінування територій України.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні. Глава держави нагадав, що 12 грудня троє українських піротехніків – працівників ДСНС – загинули в Донецькій області при розмінуванні, а за життя ще двох їхніх колег борються лікарі.

"Це сталося в Костянтинівці, Краматорський район. Одна з тих наших територій, які найбільше забруднені російськими мінами, розтяжками та снарядами, які не розірвалися", - зазначив Зеленський.

Відео дня

За його даними, від 24 лютого лише працівники ДСНС вилучили понад 300 тис. вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки Національної поліції вилучили більш як 180 тис. таких предметів. Водночас глава держави наголосив, що розмінування проводять й інші державні служби та армія.

"І це один із найважливіших напрямів нашої комунікації з партнерами. Окрім усього іншого, ми маємо зібрати максимум глобальних можливостей, щоб якнайшвидше подолати російський мінний терор", - наголосив Зеленський.

Він висловив слова подяки всім партнерам України, які допомагають у цьому питанні, а також всім нашим працівникам ДСНС, поліції, військовим, які проводять розмінування.

"Кожна знешкоджена російська міна, кожен вилучений снаряд, кожна виявлена й знешкоджена розтяжка – це врятовані життя наших людей", - зазначив глава держави.

Розмінування України

У листопаді голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук розповів, що в Україні заміновано близько 30% всієї території.

На деокупованих територіях неодноразово підривалися люди. Так, наприкінці жовтня в Ізюмському районі Харківської області підірвалися п'ятеро піротехніків.

А 7 грудня на Херсонщині на мінах підірвалась група поліцейських з Черкаської області. Загинули начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок. Ще четверо правоохоронців отримали поранення.

12 грудня у місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області загинули троє піротехніків.

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