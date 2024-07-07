У Новолуганському українські розвідники знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

У суботу, 6 липня, розвідники департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомила в Telegram прес-служба ГУР.

Як зазначається, у Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру, де російські загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. "У Новолуганському спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель", – розповіли в розвідці.

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Удари ЗСУ по території РФ

Як повідомляв УНІАН, в результаті операції Головного управління розвідки МО вранці 4 липня було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ. Атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК.

На початку червня українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок". При цьому відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 км. Джерело УНІАН у спецслужбі повідомило, що атака дронів – це спецоперація ГУР.

Водночас, в травні дарні дрони досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі. А у ніч на 19 травня українські безпілотники поцілили у Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області. За допомогою трьох вибухових пристроїв на об'єкті було уражено вертикальні резервуари. В результаті операції знищено три резервуари з пальним.

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