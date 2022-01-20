Зазначається, що затриманий громадянин РФ має тісні зв’язки з кримінальними угрупованнями.

У Києві поліцейські затримали особу із санкційного списку РНБО. Затриманий - громадянин РФ, який має тісні зв’язки з кримінальними угрупованнями.

Про це повідомляється на сторінці МВС України у Facebook.

Наприкінці травня 2021 року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і 50-річний чоловік - громадянин РФ, який має тісні зв’язки з кримінальними угрупованнями", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПоліція взялася за розстріл редакції видання "Гордон" у КиєвіУ заяві зазначають, що поліцейським стало відомо про місце його перебування, після чого правоохоронці спланували і провели заходи щодо його затримання.

"На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення громадянином іншої країни злочинного впливу, співробітники управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції спільно з Державної міграційною службою України вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження", - повідомили у відомстві.

Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення про розширення переліку контрабандистів, до яких застосовуються персональні економічні санкції.

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