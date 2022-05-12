Зловмисника затримано, а вибухівку знешкоджено.

Житель Дніпра планував влаштувати теракт у центрі Запоріжжя.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України у соцмережі Facebook.

"Зловмисником виявився житель Дніпра, 1966 року народження. Він хотів посіяти хаос та паніку у Запоріжжі і для цього спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста", - йдеться у повідомленні.

При цьому зловмисник сам виготовив вибуховий пристрій і замаскував його під милицю.

"Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами", - йдеться у повідомленні.

Водночас чоловік намагався "заплутати сліди" і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону.

"СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у "підпільному" помешканні, а вибухівку було знешкоджено", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.

Раніше в Львівській області Служба безпеки України затримала росіянина, який підтримував дії окупантів. Він також міг готувати диверсію, адже переховувався біля важливого стратегічного об'єкта.

Вас також можуть зацікавити новини: