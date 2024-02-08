Серед ухилянтів – представники 11 областей України.

На кордоні з Угорщиною затримано рекордну групу ухилянтів, які намагалися незаконно виїхати з країни. Організатори "схеми" намагалися вивезти одразу 38 осіб призовного віку.

У Західному регіональному управлінні ДПСУ повідомили, що прикордонний наряд відділу "Лужанка" разом з оперативними співробітниками зупинили неподалік кордону з Угорщиною два мікроавтобуси з 40 чоловіками. Серед ухилянтів – представники 11 областей України.

"Водіями транспортних засобів були жителі Закарпаття, які перевозили 38 осіб призовного віку, це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабної війни. У її складі найбільше жителів Закарпаття – 12 осіб, Львівщини – 6 осіб, Київщини – 5 осіб, решта – вихідці з Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини, Черкащини та Рівненщини", – йдеться у повідомленні.

За "послуги" з незаконного переправлення чоловіків за кордон організатори брали чималу суму. Ухилянти заплатили від 4500 до 8500 доларів США.

"Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ прикордонники повідомили співробітників поліції. Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду", – додали прикордонники.

Затримання ухилянтів: інші новини

На Одещині вчетверте затримали 44-річного ухилянта, який намагався перетнути кордон. Разом із ним покинути країну намагався 24-річний житель Запорізької області – його прикордонники зупинили вже вдруге. Примітно, що чоловіки заплатили по 3,5 тис. доларів з кожного за послугу з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни.

Раніше також повідомлялося, що прикордонники витягли з крижаної води ухилянта, який намагався вплав подолати Дністер, щоб дістатися до Молдови. 35-річного харківʼянина вчасновиявив прикордонний загін.

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