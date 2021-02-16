Усі звинувачення проти себе екс-мер Слов’янська назвала маячнею.

Екс-мер Слов’янська, обвинувачена у сепаратизмі і державній зраді, Неля Штепа заявила, що їздила з Донецька після операції «організовувати всеукраїнські мітинги», щоб нібито запобігти тому, «що рухалося на місто».

Про це вона заявила на засіданні суду в Харкові.

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Вона переказала останні кілька днів під час захоплення влади міста російськими найманцями. Зокрема, переповіла історію, як разом з працівником міської ради змінювала вивішений триколор над будівлею виконкому на державний і як прала український стяг ледве не під дулами автоматів.

«І я була б Героєм України, ніж мене сьогодні обзивають сепаратисткою», – заявила Штепа.

Пізніше Штепа додала, що змушена була коментувати наступ бойовиків і нахвалювати Путіна перед камерами російських ЗМІ, оскільки боялася розправи бойовиків, які нібито погрожували розстріляти усю її родину.

«Ви сьогодні розглядаєте справу по сепаратизму проти справжнього українського патріота, єдиної жінки, яка боролася за те, щоб не було війни», – заявила обвинувачена.

Усі звинувачення проти себе екс-мер Слов’янська назвала маячнею.

Що відомо про скандальну Нелю Штепу

Штепа була мером Слов'янська за часів президентства Віктора Януковича. Під час окупації Слов'янська навесні 2014 року Штепа підтримала бойовиків.

Українські правоохоронці затримали її в липні 2014 року. Штепу звинувачують в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Суддям вона заявила, що закликала президента РФ Володимира Путіна увійти в Слов'янськ і "захистити" її нібито під тиском бойовиків.

У жовтні 2014 року прокуратура Харківської області вимагала засудити Штепу довічно, тоді суд заарештував Штепу.

Однак у 2017 році запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт, термін дії якого завершився на початку 2018 року. З того часу до Штепи не застосовувалось жодного запобіжного заходу.

20 січня 2021 року суд відправив Штепу під нічний домашній арешт - з 22:00 до 5:00.

Вироку щодо неї немає і досі - справа розглядається в Орджонікідзевському райсуді Харкова.

За рішенням Євросуду щодо прав людини Штепа отримала 3,6 тис. євро компенсації від України за "порушення права на свободу".

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Автор: УНІАН