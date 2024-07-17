Штурми без техніки не від доброго життя : військовий пояснив нову тактику окупантів

Багато техніки окупантів знищується, тому вони не встигають відновлювати.

Через велику втрату техніки ворог посилає на штурми пішу піхоту або йдуть в атаку на гольф-карах. Про це сказав військовослужбовець 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович в ефірі КИЇВ24.

Він зазначив, що на Борівському напрямку російські окупанти частіше атакують малими групами і це відбувається постійно. За його словами, ворог використовує обмежену кількість техніки.

"Швидше за все, в них дуже мало техніки через те, що вони її багато втратили в попередні періоди. Можливо, їх виробництво і відновлення радянської техніки не може впоратися з такою витратою техніки. За півтора місяці ми знищили більше 70 одиниць техніки і ще урази 70 одиниць", - наголосив Петрович.

Відео дня

При цьому додав, що в смузі відповідальності їх бригади буквально вчора знищили два танки.

"Ворог немає такої великої кількості техніки, щоб постійно штурмувати і відповідно просто посилає пішими порядками піхоту або на гольф-карах", - сказав Петрович.

Він зазначив, що рота ударних безпілотних комплексів в зоні відповідальності їх бригади вчора знищила три таких гольф-кари.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян у війні в Україні з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали 562 тис. 510 чоловік живої сили, в тому числі 1 110 окупантів за минулу добу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України знищено: танків ‒ 8238 (+11 одиниць за минулу добу), бойових броньованих машин ‒ 15871 (+9), артилерійських систем – 15411 (+43),РСЗВ – 1120 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12224 (+31), засобів ППО ‒ 893 (+1), автомобільної техніки та автоцистерн – 20 тис 741 (+61) одиницю, спеціальної техніки ‒ 2586 (+9).

А також окупанти втратили : літаків -361, гелікоптерів – 326, кораблі /катери ‒ 28, підводні човни - 1.

Вас також можуть зацікавити новини: