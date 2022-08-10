На півдні ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.

Оперативне командування "Південь" відзвітувало про ліквідацію протягом доби 9 серпня ворожого складу боєприпасів, командно-спостережного пункту та 35 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь" у Facebook.

Зазначається, що на півдні ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, але суттєвих змін у складі та положенні немає.

"Результат 7 наших авіаційних ударів – це влучання в 5 осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та по 2 опорних пунктах в понад 40 км від Херсону… За результатами роботи протягом бойового дня, в тому числі і ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких 1 танк Т-72 і 1 командно-штабна машина", - йдеться у повідомленні.

Крім того, знищено ще один склад боєприпасів в Новоалексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.

Як повідомляє командування ""Південь", в Берисловському районі ворог намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БпЛА.

"Черговий "Орлан-10" був влучно заземлений зенітно-ракетним підрозділом вщент", - зазначає командування.

Також повідомляється, що окупаційні війська намагались силами десантно-штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Успіху не мали, відступили.

По літаках Повітряних сил, які наносили удари по ворогу, окупанти випустили 5 крилатих ракет типу "повітря – повітря". Втрат нашої авіації не допущено.

За даними ОК "Південь", корабельне угруповання ворожого флоту продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами".

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