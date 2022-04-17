"Зомбований електорат" звозять автобусами з інших захоплених територій аби створити ілюзію підтримки створення так званої "ХНР".

Російські загарбницькі війська звозять в окупований Херсон "зомбований електорат" через відсутність підтримки серед місцевого населення ідеї створення так званої "ХНР".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

""У перервах між обстрілами армія мародерів безчинствує на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Залякування, насильство, знущання над українцями заохочується військовим командуванням окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

"Створюючи своєю присутністю в населених пунктах області гуманітарну кризу, в самому Херсоні окупанти продовжують підготовку та агітацію місцевих до участі у референдумі щодо створення чергової недореспубліки: трансляції пропагандистських каналів, розповсюдження листівок не дають впевненого успіху політичної профанації, тож, окупанти звозять автобусами "зомбований електорат" з інших захоплених територій", – додали у командуванні.

Українські військові готуються до наступу на Херсонщині

Про це заявила речник Морської охорони Держприкордонслужби Наталія Гуменюк.

Вона додала, що у самому Херсоні продовжується агітація окупантами населення до організації квазіреспубліки, проте херсонці не піддаються.

"Тримайтеся, ми скоро будемо", – наголосила вона.

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