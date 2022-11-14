Достатньо багато диверсантів уже спіймані захисниками України.

У деокупованому Херсоні продовжується зачистка, триває пошук "заблукалих" росіян, повідомляє радник мера Херсона Роман Головня.

"Ситуація у місті складна, але стабільна, контрольована. У місті продовжується зачистка, відбуваються фільтраційні дії. Багато є інформації, що переодягнені в цивільний одяг російські військові перебувають у місті і наші військові їх зачищають", - сказав він для "Еспресо".

За словами Головні, достатньо багато диверсантів уже спіймані захисниками України.

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"Щодо логіки і не логіки тих, хто переодягнений перебуває на деокупованій території Херсонщини. Перші - це ті, хто не встиг втекти. Другі - це диверсійні групи, які тут залишились, щоб прикривати відхід і здійснювати певні теракти. Також багато залишено "спеціалістів" з наведення на цілі, які потенційно можуть бути цікаві ЗС РФ в міста та на деокуповані території області", - зазначив радник міського голови.

Звільнення Херсона

11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон, який був окупований в березні цього року. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, операція зі звільнення Херсона від рашистів тривала з початку вересня.

Станом на 13 листопада, з початку минулого тижня на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів на півдні України. У звільнених населених пунктах наразі проводяться стабілізаційні заходи.