Вказується, що "озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені".

У Десантно-штурмових військах підтвердили, що призначать командира батальйону 46-ї аеромобільної бригади Анатолія "Купола" на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ. Напередодні захисник заявив, що його понизили у званні після того, як він повідомив WP про втрати своєї бригади.

Речник ДШВ Валентин Шевченко назвав озвучені "Куполом" втрати "завищеними", пише Українська правда.

"За фактом поширення в інтерв’ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку. Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю", - сказав Шевченко.

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За його словами, відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено й у ЗСУ, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було.

У ДШВ наголосли, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин.

Серед підлеглих "Купола" були військовослужбовці, які пройшли курс підготовки у Британії, зауважив Шевченко: "Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори".

"Не варто також забувати, що кожний командир відповідає за підготовку, яка наразі проводиться і в 46-й бригаді", - наголосив Шевченко.

Вказується, що "озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу".

Що відомо про скандал з "Куполом"

В інтерв'ю The Washington Post "Купол" заявив, що втратив у боях з російськими окупантами 100 з 500 бійців. На заміну приїхало 100 нових солдатів, але їм не дали часу на підготовку. Анатолій вказував, що вони все кидали і тікали, бо боялися стріляти.

Критика військовослужбовцем військового керівництва вилилась у пониження його звання до заступника командира батальйону навчального центру.

"Купол" різко відреагував на такий крок і написав рапорт на звільнення.

Раніше ДШВ понизила у званні й сержанта 46-ї бригади Олександра Погребиського, який доповідав ЗМІ про обстановку у Соледарі.

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