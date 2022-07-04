Після звільнення ЗСУ острова Зміїний Росія втратила свою силу в цій частині Чорного моря.

ЗСУ звільнили острів Зміїний і гаманець Путіна. 30 червня 2022 року російські солдати стрімголов втекли з острова від українських військових. Але в Міноборони РФ це назвали "кроком доброї волі".

Як нагадали журналісти проекту FreeДом, російські військові контролювали український Зміїний понад 4 місяці. За цей час тут Росія, за підрахунками Forbes, втратила техніки майже на 1 млрд дол.

Безумовно, найдорожчою і болючою стала втрата ракетного крейсера "Москва" вартістю в 750 млн дол.

"Аналітики оцінюють вартість цього корабля в 750 млн дол. Але це американські аналітики, в методику розрахунку не беруть поправку на російську корупцію. До того ж цей корабель нещодавно пройшов модернізацію", — заявив військовий експерт Валерій Рябих.

Як каже військовий експерт Павло Лакійчук, "Москва" - це корабель управління, це не тільки ракетний крейсер. Він зазначив, що на борту був ракетний комплекс Р-300, який не тільки забезпечував свою повітряну і протиракетну оборону, але і кораблів, що стояли в ближньому районі. Вони залишилися без цієї повітряної парасольки.

Серйозною стала і втрата рятувального буксирного судна "Василь Бех" вартістю 25 мільйонів доларів. Воно було одним з новітніх.

На дні Чорного моря біля Зміїного Росія також залишила десантний катер "Серна"за $20 млн і два катери "Раптор" по $2 млн кожен.

На самому Зміїному було знищено не менше 8 зенітно-ракетних комплексів РФ. Два ЗРК "Тор"на $50 млн.Три ЗРК "Панцир-С1" по $ 15 млн за одиницю і три ЗРК "Стріла-10" по 3 млн доларів кожен.

Серед втрат і радіолокаційне обладнання на 6 млн дол і вертоліт типу Мі-8 вартістю $8 млн.

"Це тільки та техніка, втрати якої підтверджені ЗСУ. Втрати можуть бути ще більшими", - зазначають журналісти.

Нагадаємо, 30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі й врешті-решт були змушені тікати, не витримавши ударів ЗСУ.

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