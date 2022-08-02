У період між втечею росіян з острова Зміїний і потопленням чорноморського флагмана, ракетного крейсера "Москва" окупанти розтратили мільярд доларів тільки в одеських водах.
Про це в інтерв'ю Tablet magazine заявив командувач оперативного командування" Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук.
У цю суму входять розтрачені командуванням Росії технології, в тому числі, внаслідок оголошеного ворогом "жесту доброї волі" на Зміїному.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.
Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцеве бойові дії тривають.
Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.
За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.
Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.
Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.