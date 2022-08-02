Росія назвала втечу з острова Зміїний "жестом доброї волі".

У період між втечею росіян з острова Зміїний і потопленням чорноморського флагмана, ракетного крейсера "Москва" окупанти розтратили мільярд доларів тільки в одеських водах.

Про це в інтерв'ю Tablet magazine заявив командувач оперативного командування" Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук.

У цю суму входять розтрачені командуванням Росії технології, в тому числі, внаслідок оголошеного ворогом "жесту доброї волі" на Зміїному.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.

Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцеве бойові дії тривають.

Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.

Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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