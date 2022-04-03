Мешканцю Слов'янська повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування українських військових.
Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, 30 березня чоловік позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ та поширив зображення із локацію в одному з Telegram-каналів.
Також він зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом.
Його звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті затримали киянина, який "зливав" РФ дані про пересування техніки ЗСУ