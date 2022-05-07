Техніку сховали в житловому секторі.

Солдати 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили ПТРК "Штурм-С" окупантів прямим попаданням.

Прес-центр підрозділу опублікував відео з ударом по ворожій техніці на офіційній сторінці на Facebook.

У ролику показується, що протитанковий ракетний комплекс був захований серед житлової забудови. Однак бійці 30-ї бригади виявили його і підірвали. З якої зброї було завдано удару по "Штурм-С", солдати не вказали.

Опубліковане відео воїни супроводили наступним текстом: "Воїни бригади знищили ПТРК "Штурм-С" рашистів. Можливо, саме так гинули попередні цивілізації які не приносили жодної користі суспільству. Цивілізації, від яких нам лишилися лише скам‘янілі непотрібні рештки. Цивілізації, які приносили тільки горе та розруху, як це роблять росіяни. Згодом і від них залишаться тільки рештки. Рештки тих хто посягнув на святе — українську землю!"

Нагадаємо, "Штурм-С" — черговий пункт у списку знищеної ворожої техніки за 7 травня. Раніше ЗСУ відзвітували про влучні удари по двох танках окупантів. Перший — Т-90, а другий — невідомої моделі.

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