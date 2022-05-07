Техніку підірвали осколково-фугасними та запалювальними мінами.

Бійці з мінометного підрозділу 79-ї бригади десантно-штурмових військ знищили танк російських окупантів, який перебував у капонірі.

Інформацією про це поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Як передає українське командування, танк причаївся в польовому капонірі. Це фланкуюча споруда для ведення флангового вогню у двох протилежних напрямках. Однак мінометний розрахунок 79-ї бригади вчасно виявив і підірвав ворожу техніку.

"Після точних влучень осколково-фугасних і запалювальних мін — капонір разом з ворожим танком були знищені", — заявив командир мінометного підрозділу.

Нагадаємо, це не перший танк, який сьогодні, 7 травня, знищили Збройні сили України. На Харківщині українські захисники підірвали Т-90. А згідно з даними від Генштабу, за весь час з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ перетворили на металобрухт 1122 танки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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