'Фанатичні перед обличчям смерті': солдати КНДР везуть додому жорсткі уроки війни, - BI

Солдати Північної Кореї демонструють високу рішучість і готовність до бою, навіть у складних умовах. Вони невблаганні, майже фанатичні перед обличчям смерті, хоча їхня тактика застаріла і надзвичайно жорстка, пише Business Insider.

Увага до північнокорейських військ зросла після того, як правитель Росії Володимир Путін звернувся до лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з проханням про військову допомогу. У листопаді минулого року Пхеньян направив до Курської області 11 000 солдатів, замаскованих під російських військових, які отримали підроблені документи. В основному, це підрозділи сил спеціального призначення, що відзначаються високою мотивацією та якісною підготовкою.

Російське командування активно залучає північнокорейців до складних бойових операцій. Хоча втрати значні, ці дії дозволяють армії Кім Чен Ина здобувати досвід ведення сучасної війни.

Участь північнокорейських військових у війні

Це найбільше військове залучення Північної Кореї до іноземного конфлікту за останні 80 років. Business Insider поспілкувався з експертами та проаналізував відкриті дані розвідки, щоб оцінити вплив участі північнокорейських сил.

Українські та південнокорейські розвідувальні служби повідомили, що до Росії були направлені елітні підрозділи Пхеньяна, зокрема 11-й корпус, також відомий як "Корпус Шторму". Ці війська спеціалізуються на проникненні в тил, диверсіях і ліквідаціях цілей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що північнокорейські війська "високо вмотивовані, добре навчені" та "хоробрі". Пентагон також підтвердив їхню боєздатність, назвавши їх "відносно добре дисциплінованими, компетентними силами".

За словами українських військових, які зіткнулися з ними на полі бою, північнокорейці діють швидко, майстерно володіють стрілецькою зброєю і не вагаються вступати в бій, незважаючи на значні втрати. У деяких з них були знайдені щоденники з написами, присвяченими Кім Чен Ину.

"Вони, як особи, більш досвідчені як солдати, більш дисципліновані як солдати, більш готові битися як солдати, ніж деякі джерела припускали, коли їх вперше туди відправили", - зазначив Джозеф Бермудес, експерт зі збройних сил Північної Кореї в Центрі міжнародних і стратегічних досліджень.

Стратегія КНДР

Північнокорейська армія є однією з найбільших у світі, маючи близько 1,2 мільйона солдатів. Її військова культура базується на жорстких дисциплінарних принципах та безкомпромісному виконанні наказів. Це ускладнює ситуацію для українських військових, особливо в районі Курська, де активність російських військ значно зросла. Україна втратила значну частину території в цьому регіоні, що ще більше виснажує Сили оборони.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що Пхеньян може розширити свою військову підтримку Росії, направивши додаткові війська та техніку.

Попри заяви Києва, що російські та північнокорейські військові намагаються приховати втрати своїх солдатів, зокрема через знищення тіл, Пхеньян офіційно заперечує свою участь у війні.

Тактика "людської хвилі"

Росія активно залучає північнокорейців до масованих штурмів, які супроводжуються величезними втратами. Білий дім заявив, що "очевидно, що російські та північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази безнадійно атакувати українську оборону".

Раніше у Вашингтоні описували північнокорейських військових як "дуже індоктринованих, які здійснюють напади, навіть коли зрозуміло, що ці напади марні".

За словами українських солдатів, північнокорейці вміло діють проти дронів і використовують тактику "людської хвилі", кидаючись у масовані атаки. Вони уникають полону, воліючи підірвати себе або застрелитися, ніж здатися ворогу.

Це відповідає підходу північнокорейських спецпідрозділів, де військових навчають беззаперечно виконувати накази, навіть якщо вони передбачають самопожертву. Бермудес зазначив, що "відмова від наказу або втеча з поля бою можуть призвести до репресій щодо сімей солдатів".

"Ви вчитеся на практиці"

Західні аналітики вказують, що війна стала для Північної Кореї можливістю вивчити сучасну бойову тактику. Незважаючи на значні втрати, Москва надає своїм союзникам доступ до передових технологій, зокрема бойового застосування дронів, артилерії та бронетехніки.

"Було помічено, як солдати брали участь у легких піхотних операціях часів Другої світової війни - один чоловік відкривав вогонь противника (в даному випадку це безпілотники), щоб знайти ціль, а інші намагалися нейтралізувати ціль", - сказав Майкл Медден, експерт Центру Стимсона.

Institute for the Study of War прогнозує, що якщо рівень втрат залишиться таким же, 11-тисячний контингент Північної Кореї може бути знищений або виведений з ладу до квітня. Вже зараз втрати оцінюють у близько 4 000 осіб.

Попри це, Пхеньян може вважати такі жертви виправданими, адже його військові отримують безцінний досвід сучасної війни. "Це темна версія концепції "ви вчитеся на практиці"", - зазначив Медден. "Нам знадобляться подальші інциденти та взаємодії, щоб зробити більш обґрунтовані спостереження щодо того, чи коригують вони свою тактику".

Бермудес підсумував: "Вони приносять ці уроки додому найважчим способом: проливають за них кров".

Північнокорейські війська на Курщині: важливі новини

Напередодні кілька західних ЗМІ повідомляли, що РФ відвела північнокорейські війська з лінії фронту. Зокрема The New York Times пише, що їх не бачили на лінії боєзіткнення вже близько двох тижнів.

Водночас речник ССО полковник Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді" підтвердив цю інформацію. Він додав, що ймовірною причиною могли стати великі втрати серед бійців з КНДР.

