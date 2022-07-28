Внаслідок аварії один пішохід загинув на місці пригоди.

У Запоріжжі 30-річний водій автомобіля BMW влетів у припарковані машини, які зачепили пішоходів, що проходять повз.

Деталі озвучили у поліції Запорізької області.

"Сьогодні близько 13 години водій BMW 1992 року народження їхав вулицею Європейською. Водій різко змінив напрямок руху вправо та наїхав на припарковані п'ять автомобілів. В результаті ці легковики зазнали пошкоджень і зіткнулися з групою людей, що знаходилася на узбіччі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії один пішохід загинув на місці пригоди. Ще п'ятеро громадян віком від 25 до 50 років, серед яких одна жінка, з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

У лікарні чоловік 1972 року народження від отриманих травм помер. За даними експертизи, водій BMW був тверезий. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як повідомляв УНІАН, у Києві двоє "ділків" хотіли продати понад десяток автоматів "Калашникова" з патронами.

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