Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Про це у Telegram повідомляє СБУ.

"Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. І після появи в зоні ураження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК", - сказано в повідомленні.

Відео дня

У спецслужбі продемонстрували відео знищення ворожого гелікоптера.

Успіхи ЗСУ за останню добу

Збройні сили України протягом 2 жовтня знищили по одному літаку і гелікоптеру, 11 безпілотників ворога та близько 320 російських окупантів.

Оперативне командування "Південь" зазначало, що вчора українська авіація завдала 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збито ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Збройні сили України продовжують бої і закріплюються на звільнених територіях Херсонської області.

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