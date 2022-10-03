Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.
Про це у Telegram повідомляє СБУ.
"Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. І після появи в зоні ураження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК", - сказано в повідомленні.
У спецслужбі продемонстрували відео знищення ворожого гелікоптера.
Успіхи ЗСУ за останню добу
Збройні сили України протягом 2 жовтня знищили по одному літаку і гелікоптеру, 11 безпілотників ворога та близько 320 російських окупантів.
Оперативне командування "Південь" зазначало, що вчора українська авіація завдала 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збито ворожий ударний гелікоптер Ка-52.
Збройні сили України продовжують бої і закріплюються на звільнених територіях Херсонської області.