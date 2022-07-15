HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Сполучені Штати відзначили ефективне використання Україною американських далекобійних систем залпового вогню HIMARS.

Про це під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні заявив очільник місії США при ОБСЄ Майкл Карпентер, цитує Укрінформ.

"У новинах багато обговорюється надання HIMARS. Це високоточні артилерійські системи, які Україна успішно використовує для захисту від агресора. Як заявив міністр оборони України, HIMARS – це "переломний момент на полі бою". Ми, звичайно, на це сподіваємося", - сказав він.

Карпентер наголосив, що Вашингтон й надалі надаватиме ЗСУ військову допомогу, оскільки "вона має вирішальне значення для перемоги України".

За його словами, з початку російського вторгнення загальна військова підтримка України з боку США сягнула 7,32 млрд доларів.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська російські війська взяли, за словами представників військово-політичного керівництва РФ, "оперативну паузу". Проте наступ ворога на сході України продовжується.

14 липня ЗСУ успішно відбили одразу кілька спроб штурму противника на Донбасі й на півдні.

На Харківському напрямку росіяни, як і раніше, намагаються утримати зайняті позиції та не допустити вихід української армії на українсько-російський кордон.

Водночас різке перенесення бойових дій знову у Київську область неможливе, запевнив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

ЗСУ відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області все ще знаходиться під тимчасовою окупацією.

У четвер, 14 липня, ворог вкотре вчинив воєнний злочин, випустивши по цивільній інфраструктурі Вінниці ракети "Калібр". Станом на вечір четверга було відомо про 23 загиблих (в тому числі трьох дітей).

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