Найбільше коштів переказали в березні, відтоді сума надходжень на рахунки ЗСУ лише зменшувалась.

Українці стали менше донатити на армію. Зазначається, що у червні на спецрахунки Нацбанку надійшло 500 мільйонів гривень – це найменша сума пожертв із початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом за понад 4 місяці війни українці перевели на підтримку армії майже 18 млрд гривень. Рекордну суму пожертв переказали в березні – 8,3 мільярда гривень. Відтоді сума надходжень на рахунки ЗСУ лише зменшувалась.

Зменшення сум донатів в "Опендатабот" пояснюють як втомленістю українців від війни та загальним зменшенням доходів, так й виникненням нових масштабних волонтерських або державних ініціатив на допомогу армії.

Наприклад, благодійний фонд Сергія Притули за три дні зібрав 600 млн грн на чотири безпілотники Bayraktar TB2. Пізніше стало відомо, що Туреччина безкоштовно передасть ЗСУ "Байрактари", на які українці зібрали гроші.

Також УНІАН писав, що українці за тиждень зібрали 400 млн грн на проєкт "Армію дронів" для ЗСУ. Його мета – придбати 200 дронів-розвідників, які закриють всю лінію фронту шириною близько 2 470 км.

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