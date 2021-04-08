Підозрюваному інкримінується вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Правоохоронці повідомили про підозру так званому «міністру зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

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Як повідомляє Офіс генпрокурора, підозрюваному інкримінується вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, підозрюваний забезпечує нормативно-правове регулювання політики окупаційної адміністрації РФ в Луганській області на непідконтрольній органам державної влади території, комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології РФ.

Наразі він продовжує організовувати роботу «міністерства» шляхом участі у проведенні нарад у так званих «комітетах» та «колегіях», приймає одноособові рішення, обов’язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва так званої «ЛНР», направлені на загальне функціонування системи так званих «органів влади» окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Підозрюваного оголошено у розшук.

За даними ЗМІ, посаду "міністра зв'язку і масових комунікацій" в окупаційній адміністрації на Луганщині посідає Олег Фетісов.

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Автор: Вікторія Токарєва