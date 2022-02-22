Впродовж минулої доби значна частина військового контингенту РФ увійшла на непідконтрольний Донбас, хоча росіяни це заперечують.

Протягом 21 лютого на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксували 134 одиниці російської військової техніки, забороненої Мінськими домовленостями.

Про це повідомили у штабу ООС.

Зокрема, на непідконтрольній Україні території Донецької області зафіксували 52 одиниці озброєння та військової техніки. Серед них: шість самохідних гаубиць, одна буксирувана гаубиця, 20 танків, 23 ББМ та два БТР.

Водночас на окупованій частині Луганської області з порушенням Мінських угод розміщені 82 одиниці озброєння та військової техніки: 13 самохідних гаубиць, шість буксируваних гаубиць, 21 танк, один зенітно-ракетний комплекс, одна реактивна система залпового вогню, 36 ББМ та два БТР.

У штабі також показали карту розміщення важкої техніки РФ в ОРДЛО.

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що "поки не збираються" вводити регулярні війська на територію окупованого Донбасу.

Водночас журналісти та очевидці повідомляють, що у ніч на 22 лютого росіяни перекинули на окуповану територію Донецької та Луганської областей важку техніку без розпізнавальних знаків за кілька годин після виступу російського президента Володимира Путіна й визнанням ним "ЛДНР".

На кадрах з Макіївки під Донецьком видно різні військові машини, в тому числі БТР, танки і вантажівки під час руху.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці та журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: