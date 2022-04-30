Компанія Maxar Technologies зробила супутниковий знімок території "Азовсталі" у Маріуполі. На свіжому зображенні добре видно тотальні руйнування, до яких призвели бомбардування російських окупантів.
Ексклюзивний супутниковий знімок отримало видання CNN.
Фото підтверджує, що велика частина будівель на території "Азовсталі" повністю зруйновані. В інших спорудах чітко видно дірки в дахах — це результат масованих обстрілів.
Журналісти CNN також отримали коментар від заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара про ситуацію на маріупольському заводі: "Там є підвали і бункери, до яких ми не можемо дістатися, тому що вони знаходяться під завалами. Ми не знаємо, живі там люди чи ні. Там є діти віком від чотирьох місяців до 16 років. Але є люди, які опинилися в пастці в місцях, куди неможливо дістатися".
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Територія комплексу піддається майже безперервним бомбардуванням з боку російських окупантів. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для мирних українців і військових у підвалах "Азовсталі" рахунок йде не на дні, а на години.
Два дні тому на території заводу обстріляли польовий госпіталь. В результаті частина поранених українських воїнів загинули, а інші отримали нові пошкодження.
За словами Паламара, захисники міста продовжують тримати оборону, а тактика росіян схожа на середньовічну облогу. Вчорашній режим тиші рашисти використали для штурму позицій на "Азовсталі". Атака вийшла невдалою.
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