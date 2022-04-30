На свіжому зображенні добре видно наслідки обстрілів російських окупантів.

Компанія Maxar Technologies зробила супутниковий знімок території "Азовсталі" у Маріуполі. На свіжому зображенні добре видно тотальні руйнування, до яких призвели бомбардування російських окупантів.

Ексклюзивний супутниковий знімок отримало видання CNN.

Фото підтверджує, що велика частина будівель на території "Азовсталі" повністю зруйновані. В інших спорудах чітко видно дірки в дахах — це результат масованих обстрілів.

Журналісти CNN також отримали коментар від заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара про ситуацію на маріупольському заводі: "Там є підвали і бункери, до яких ми не можемо дістатися, тому що вони знаходяться під завалами. Ми не знаємо, живі там люди чи ні. Там є діти віком від чотирьох місяців до 16 років. Але є люди, які опинилися в пастці в місцях, куди неможливо дістатися".

Війна в Україні: ситуація на заводі "Азовсталь"

Територія комплексу піддається майже безперервним бомбардуванням з боку російських окупантів. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для мирних українців і військових у підвалах "Азовсталі" рахунок йде не на дні, а на години.

Два дні тому на території заводу обстріляли польовий госпіталь. В результаті частина поранених українських воїнів загинули, а інші отримали нові пошкодження.

За словами Паламара, захисники міста продовжують тримати оборону, а тактика росіян схожа на середньовічну облогу. Вчорашній режим тиші рашисти використали для штурму позицій на "Азовсталі". Атака вийшла невдалою.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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