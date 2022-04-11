У Бородянці Київської області сьогодні під завалами двох багатоповерхових житлових будинків виявлено тіла 7 осіб.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"11 квітня в ході розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявлено тіла 7 осіб", - сказано в повідомленні.
При цьому зазначається, що до робіт залучено 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва.
"Від початку проведення робіт з-під завалів вилучено 19 загиблих. Роботи продовжуються", - повідомляють рятувальники.
Раніше зруйновану російськими загарбниками Бородянку показали з висоти пташиного польоту.