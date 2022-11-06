Це сталося під час обстрілу російськими окупантами однієї з громад Куп'янського району.

У Харківській області протитанковий снаряд російських окупантів влучив в автомобіль 45-річного місцевого мешканця.

У зв'язку з інцидентом чоловіка госпіталізували, повідомляє поліція Харківської області у Facebook.

"6 листопада до відділення поліції № 1 Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що окупанти здійснили обстріл однієї з громад Куп'янського району. Вибух пролунав між двома населеними пунктами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що снаряд влучив в автомобіль, коли чоловік їхав додому. Його з тілесними ушкодження доставили до медичного закладу.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Сьогоднішня атака ще раз доводить, що російські військові намагаються завдавати удари по цивільних об'єктах, щоб спричинити якомога більше жертв", - наголосили в поліції.

Ситуація у Харківській області

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали контрнаступ в Харківській області. 10 вересня стало відомо, що українські воїни деокупували Куп'янськ.

14 числа президент Володимир Зеленський заявив, що майже вся область звільнена від російських окупантів.

Водночас загарбники продовжують обстрілювати Харківську область. Так, нещодавно вони пошкодили один із найбільших у світі радіотелескопів УТР-2 Радіоастрономічного інституту Академії наук.

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