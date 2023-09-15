Зазначаєтьс, що постановка на облік не означає обов'язкову мобілізацію.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наразі немає потреби в залученні жінок-медиків на фронт.

В ефірі телемарафону 15 вересня вона наголосила, що постановка на військовий облік із 1 жовтня не означає автоматичну мобілізацію.

За словами Маляр, президент Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкову постановку на облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою ще 21 жовтня минулого року. З 1 жовтня цей закон просто набуде чинності.

Відео дня

"Генштаб тоді й зараз запевняє, що не потребує жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік – це не означає мобілізацію. Це перше. По-друге, у нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди", - сказала заступниця голови Міноборони.

Військовий облік жінок

Як відомо, 7 жовтня минулого року український парламент ухвалив закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко роз’яснив, що керівники медичних закладів мають простежити за тим, щоб жінки, які там працюють, стали на військовий облік.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що стосовно жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік, немає жодних обмежень у перетинанні державного кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: