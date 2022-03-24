Суд постановив, що фраза демонструє "негативне ставлення до Збройних Сил РФ".

Тверський районний суд Москви оштрафував росіянку, яка вийшла на монопікет з плакатом "Фашизм не пройде".

Про це повідомляється в Telegram-каналі ОВС-Інфо LIVE.

Суддя визнала, що фраза на плакаті дискредитує Збройні Сили Росії. Тепер росіянка повинна буде виплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів.

"Кречетова А., перебуваючи в громадському місці, демонструвала засіб наочної агітації - плакат з текстом такого змісту: "ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕ", привертаючи тим самим увагу необмеженого кола осіб, а також ЗМІ та блогерів. Зміст наочної агітації явно виражено негативним ставленням до Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться в матеріалах справи.

Раніше повідомлялося, що в Росії чоловіка затримали за одиночний пікет з плакатом "*** *****".

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