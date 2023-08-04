Ефективність української ППО в деяких випадків досягла 100%.

Восени цього року Російська Федерація може поновити удари по енергетичній інфраструктурі України. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що варто очікувати саме запусків БПЛА, а не ракет.

Він заспокоїв, що ефективність збиття силами ППО ворожих ракет та безпілотників в деяких випадках досягла 100%, хоча ця цифра постійно різна. За словами Ігната, ЗСУ намагаються збивати "Шахеди" за допомогою української зброї, яка є більш дешевою та доступною. Однак найкращим озброєнням для ліквідації цілей все ще залишаються зенітні ракети.

Ігнат попередив, що у майбутньому опалювальному сезоні українцям варто готуватись до інтенсивніших ударів по країні безпілотниками.

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"Коли вони почали з вересня бити, то у них був великий запас далекобійних та високоточних ракет. У них був стратегічний запас. Вони цей запас використали восени і взимку минулого року... Тому, мабуть, варто більше чекати атаки дронів, чим ракет. Бо такого запасу ракет, який був минулого року, у них немає", - пояснив речник.

На його думку, у РФ немає обмеження по запуску максимальної кількості дронів одночасно. Так, російські окупанти можуть запустити як один безпілотник, так і 46 одночасно, як це було у новорічну ніч з 2022-го на 2023-ий рік.

Атаки РФ по українській інфраструктурі

Нещодавно в Офісі президента заявили, що восени і взимку Росія може повторити свою кампанію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, тому що це єдиний інструмент впливу на українців, який залишився у агресора.

Пізніше про це попередив сам очільник держави Володимир Зеленський.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що не треба поспішати позбавлятися генераторів, які врятували бізнес та домогосподарства минулої зими.

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