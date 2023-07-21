Водночас, зауважує секретар РНБО, це все одно повністю не убезпечує від російських атак.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зауважує, що український військово-промисловий комплекс працює над захистом від російських атак по портовій інфраструктурі.

Відповідаючи в ефірі телемарафону на запитання щодо захисту української портової інфраструктури, Данілов зауважив, що це питання обговорювалося на останній Ставці верховного головнокомандувача.

"Маємо розуміння, що, на превеликий жаль, не вистачає засобів ураження протиповітряній обороні. Саме по деяких видах того озброєння, яким користується Російська Федерація", - сказав секретар РНБО.

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Так, додав він, президент поставив завдання забезпечити захист портової інфраструктури.

"Сьогодні працюють всі можливі контакти для того, щоб пришвидшити постачання саме необхідної техніки з цього приводу. Але я хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння в системах захисту. Наш військово-промисловий комплекс виробляє вже такий захист, і найближчим часом, я думаю, що це буде посилено", - зауважив Данілов.

Водночас, наголосив він, це усе одно не убезпечує на 100% від російських атак.

Зерновий коридор і ракетні удари росіян

Як повідомляв УНІАН, 17 липня прес-секретар президента Росії Володимира Путіна заявив, що Москва в останній день роботи зернової угоди з Україною вирішила розірвати договір.

Увечері наступного дня президент України Володимир Зеленський заявив, що для експорту українського зерна не обов'язково підписувати угоду з Росією. За наявності гарантій безпеки з боку Організації Об’єднаних Націй і Туреччини Україна могла б продовжити перевезення продовольства в інші країни без участі Росії.

Останніми днями російські загарбники завдавали масованих ударів по Одеському регіону. Унаслідок цього було пошкоджено частину терміналів, житлові будинки, є постраждалі серед цивільного населення.

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