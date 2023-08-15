Йдеться про крилаті ракети, які розганяються до 4 000 км/год.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що силам ППО жодного разу не вдалось збити російську гіперзвукову ракету Х-22. Збивати їх можуть лише американські комплекси "Patriot".

За його словами, хоча Х-22 є крилатою ракетою, вона є надзвуковою й летить близько 4 000 кілометрів за годину. Крім того, Х-22 заходять на ціль по балістичній траєкторії, що ускладнює їх збиття.

"Жодну з ракет Х-22 не було знищено взагалі, а не тільки сьогодні", - заявив Ігнат, коментуючи останню російську атаку.

Відео дня

Так, РФ вдарила по Донецькій області ракетами такого типу - з шести літаків Ту-22М3 було випущено чотири Х-22. Всього було випущено 24 ракети, з яких сили ППО ліквідували 16.

"Так, хотілося б збити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК "Південь" був 100% результат збиття ракет. Але 16 із 24 - це теж доволі високий результат", - підсумував Ігнат.

Війна в Україні - ракетні атаки ворога

Нещодавно у ГУР попередили українців, що на День незалежності України 2023 - 24 серпня, агресивна Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.

За даними Повітряних сил, в російських окупантів під прицілом не тільки українські аеродроми, але й критична і портова інфраструктура, промислові об’єкти.

Вас також можуть зацікавити новини: