Завод "Хімпром" існує лише на картах.

У Міноборони Росії повідомили, що СБУ нібито готує провокації з використанням отруйних речовин на хімзаводі під Харковом.

Однак підприємство, про яке вони повідомляли, вже давно ліквідували, пише видання The Insider.

Ще 6 квітня представник Міноборони РФ заявив, що у місті Первомайський Харківської області на території заводу "Хімпром" співробітники СБУ нібито замінували сховище зі 120 тоннами хлору.

"Дане сховище планується підірвати для звинувачення Збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів", - сказано в повідомленні

Насправді завод "Хімпром" існує лише на картах.

Держпідприємство "Хімпром" у Первомайському почали ліквідовувати ще в 2012 році, а у 2013-му опублікували вибух одного з цехів заводу. Зараз підприємство закрите, будівлі цехів знесені, а залізничні колії до них розібрані.

Як повідомляв УНІАН, на російському державному федеральному телеканалі "Росія-24" спробували видати черговий фейк - відео зі зйомок російського серіалу показували як те, що відбувається в Україні.

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