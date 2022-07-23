Гроші від програми підтримки необхідно використати до кінця фіскального року США у вересні.

У адміністрації Байдена залишилося шість мільярдів доларів, виділених Україні на допомогу.

Про це в Twitter повідомив репортер видання Foreign Policy Джек Детч.

Детч посилається на неназваного чиновника в Пентагоні.

"У адміністрації Байдена залишилося 6 мільярдів доларів у президентських повноваженнях на постачання зброї Україні: високопоставлений представник Міністерства оборони США", - написав репортер.

Гроші від програми підтримки необхідно використовувати до кінця фіскального року США у вересні.

Раніше посол України Оксана Маркарова повідомляла, що Київ зможе звернутися до Вашингтона за поставками озброєння по ленд-лізу після закінчення фінансування бюджетних програм США з військової підтримки.

Як писав УНІАН, США не надаватимуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS. Білий дім боїться, що це може спровокувати Третю світову.

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