Сьогодні в сусідньому Гранітному побували представники благодійної організації.

Збройні сили України дійсно заходили до окупованого селища Старомар'ївка на Донбасі - забезпечували безпеку чиновникам, які прийшли на допомогу місцевим жителям.

Про це повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Facebook.

У бригаді розповіли, що жителі селища нарешті отримали вугілля для опалення, яке надав Червоний хрест. До цього Росія 1,5 місяці блокувала доступ міжнародних гуманітарних організацій до Старомар'ївки.

"Тоді робоча група Мирненської ВЦА спробувала надати гуманітарну та медичну допомогу жителям з боку України, а керівництво 93 бригади Холодний Яр підтримало ініціативу та забезпечило групу охороною. Це спричинило масовані обстріли Гранітного з боку російських найманців, у результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков, було пошкоджено будинки місцевих мешканців, цивільну інфраструктуру та камеру ОБСЄ. Після розголосу ситуації окупанти-таки надали можливість благодійній організації довезти жителям Старомар’ївки вугілля для опалення", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні сусіднє село Гранітне відвідали представники благодійного фонду "Карітас Волноваха". Вони побували в лежачих людей та тих, кому важко пересуватися. Мешканцям Старомар'ївки також планують надати допомогу, проте фізично туди дістатися зараз важко.

"Якщо "Карітасу" дадуть можливість заїхати у Старомар’ївку, благодійники поїдуть туди. Якщо ні – організують пункт збору, реєстрації і видачі наборів у Гранітному. Ми працюємо з місцевою владою, "сіміками", військовими на рахунок безпеки. Можливо, будемо залучати волонтерів, які зможуть донести продукти до моста, а далі місцеві мають перенести їх через міст і рознести самостійно", - каже представниця фонду Марія Добракова.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Командуванні Об’єднаних сил спростували інформацію про нібито захоплення міжпозиційного простору неподалік селища Гранітне.

Напередодні начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, коментуючи цю тему, запевнив, що українська армія дисциплінована та керована, тому зміна позицій відбувається відповідно до наказів та розпоряджень.

Автор: Юрій Годован