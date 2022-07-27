У ЗСУ кажуть, що роботи з деокупації української території ще належить чимало.

Збройні сили України встановили вогневий контроль над окупованою територією Херсонської області, наслідком цього стали успішні удари по Антонівському автомобільному мосту.

Про це розповіла Радіо НВ спікер оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми намагаємося диктувати окупантам, як використовувати транспортні артерії, зокрема, як не використовувати за нашими вогневими вимогами транспортні шляхи. Тому кожен цей удар, кожен наш вплив вони намагаються використати проти трактування ідеї Збройних сил України, сил оборони України для того, щоб маніпулювати свідомістю людей, які перебувають на окупованій території. Ми можемо сказати, що не руйнуємо інфраструктуру рідної країни, ми руйнуємо плани ворога. Тому цей удар і називається філігранним, оскільки він несе певні пошкодження, але не настільки критичний, щоб використовувати його проти нас", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, детальної інформації про ступінь руйнування моста в даний час немає - окупанти його посилено охороняють. Вони інформацію про закриття мосту спікер називає маніпуляцією або визнанням, що саме це - належить розбиратися.

"Головний фактаж, який повинні мати цивільні люди, це розуміння, що сили оборони роблять максимальні зусилля, щоб звільнити територію. Її ще звільняти і звільняти - нам дуже багато потрібно працювати. Якщо ми прямо зараз для задоволення цивільного населення проголосимо, чим і як ми це робимо, ми можемо позбутися цього озброєння", - додала вона.

У мережі вже показали, як виглядає міст після удару:

Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, що вночі в окупованому Херсоні прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про успішну атаку ЗСУ по Антонівському мосту. Пізніше філігранні удари по мосту підтвердили в ЗСУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.