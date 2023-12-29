Місцями зафіксовані загоряння.

Під час масованої атаки на Київ вранці 29 грудня вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". Відомо про сім постраждалих, також люди перебувають під завалами.

"Станція працює як укриття. Потяги переслідують станцію без зупинки", - повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Крім того, відомо про п'ятьох постраждалих у столиці.

Відео дня

"У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного потерпілого госпіталізували у Святошинському районі та двох - у Шевченківському", - повідомив міський голова.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі попередньо-пошкодження житлового будинку. Також є загоряння на території гаражів.

У Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо один потерпілий.

"У Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо багато постраждалих. Інформація оновлюється і уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також у Подільському районі є руйнування на території нежитлової забудови. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Дарницькому районі-пошкодження житлового будинку. Попередньо, без постраждалих і загоряння, розповіли в КМВА.

Крім того, повідомляється, що орієнтовно три людини під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

На даний момент відомо про сім постраждалих.

Наслідки ракетного удару РФ по Києву станом на 9:00

У Подільському районі горить склад площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених кількість уточнюється. Здійснюється пошук постраждалих.

У Святошинському районі зафіксовано спалах житлового безлюдного багатоповерхового будинку. На іншій локації є спалах трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного постраждалого.

У Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку. Займання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксовано пожежу на території складських приміщень та нежитлову забудову. Попередньо виявлено шістьох постраждалих.

У Дарницькому районі є пошкодження жилого будинку. Попередньо, без постраждалих та займання.

У Дарницькому районі на території приватного сектору зафіксовано пошкодження будинку. Без запалення. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Оновлено 9:19. В Шевченківському районі також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

Атака РФ на Україну - що відомо

В Україні у всіх областях прозвучала повітряна тривога. Ворог ще з ночі запустив по наших територіях дрони "Шахед", а вранці почали бити ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: