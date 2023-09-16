Військові підтвердили успішне знищення ворожих суден та повернулися на підконтрольні території.

У Силах спеціальних операцій України розповіли, що удар по заводу у Севастополі став можливим завдяки проникненню українського групи бійців у тил ворога та їхньому коригуванню вогню.

Так, ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі, повідомили у ССО.

Далі для ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО. На човнах група підійшла до безпечного місця і перемістилася до берега завдяки підводним засобам.

Відео дня

Після проникнення на берег воїни провели ідентифікацію та наведення на ціль. А згодом - під час безпосереднього ураження - група бійців здійснювала коригування вогню і підтвердила знищення цілей. Після бійці ССО успішно повернулися на підконтрольні території.

У ССО уточнили, що ці деталі публікують за кілька днів після успішної операції через питання операційної безпеки, однак для того, щоб змусити росіян зрозуміти, що "вже немає ніде безпечного місця для них".

Удар по морському заводу у Севастополі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня стало відомо про потужний удар по Севастопольському морському заводу імені Орджонікідзе, який ремонтує російські судна.

Згодом повідомлялося про те, що внаслідок атаки пошкодження отримали великий десантний корабель"Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

За словами експертів, обидва судна перебували на завершальних стадіях ремонту, на який росіяни сумарно витратили близько 40 млн рублів.

Водночас, у Силах оборони півдня України вважають, що росіянам навряд чи вдасться відновити пошкоджений корабель та підводний човен. Зокрема, через суттєві пошкодження як самих човнів, так і потужностей заводу, на якому наразі ремонт здійснювати неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: