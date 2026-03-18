Дрони уразили базу засекреченого російського центру 'Рубікон' в Донецьку (відео)

Сили спеціальних операцій провели серію ударів по російських об’єктах, розташованих на окупованій частині Донбасу у ніч на 18 березня.

Про це ССО повідомили у Telegram. "В Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" та елемент управління цим підрозділом. Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога" - йдеться у повідомлення.

Крім того, як зазначається, в окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів", - додали в ССО.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 березня бійці Головного управління розвідки завдали успішних ударів по двох військових суднах Росії. Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які противник використовував для ведення злочинної війни проти України.

Ці судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці ворога. Зокрема, йдеться про транспортування зброї, військової техніки та боєприпасів.

Сили оборони також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї, який Росія експлуатує для ведення війни проти України. На території порту розташовані причали, паромний комплекс, термінали для перевалки зерна, нафтопродуктів та хімічних вантажів. Ворог через порт "Кавказ" забезпечує експортно-імпортні операції, рейдову перевалку великотоннажних суден.

