Ці об'єкти вкрай важливі для підтримки військових операцій проти України.

Українські удари далекобійною зброєю по російських військових цілях у тилу Росії мають вирішальне значення для зниження російських військових спроможностей на фронті, а зняття обмежень на використання Україною західної зброї дасть змогу ЗСУ завдавати ударів по широкому колу важливих цілей. Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше у США заявили, що українські удари західною зброєю по цілях у Росії не будуть ефективними, оскільки російські військові перекинули більшість військових літаків із російських авіабаз поблизу України, вивівши їх із зони дії Storm Shadow і ATACMS. Однак, зазначають аналітики, ця оцінка ігнорує широкий спектр інфраструктури, крім аеродромів, що використовується Росією для підтримки військових операцій проти України.

"ISW оцінює, що в Росії в межах досяжності ракет ATACMS, які Сполучені Штати надали Україні, перебуває щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів. Однак наразі Сполучені Штати забороняють українським силам використовувати ракети ATACMS для ударів по військових цілях у Росії та дозволяють наносити удари лише з використанням наданих США HIMARS, оснащених GMLRS - максимум, дозволяючи Україні завдати ударів лише по 20 із 250 об'єктів. Тільки 17 із цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові перекинули активи з усіх інших 233 об'єктів", - пишуть аналітики. Відео дня

Як зазначають в ISW, серед цих 233 об'єктів - великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні, паливні склади, склади боєприпасів і постійні штаби, з яких вкрай складно або неможливо швидко перекинути активи або швидко укріпити їх, і ISW не спостерігає доказів такої масштабної передислокації.

Ці об'єкти підтримують російське командування та управління, розвідку, рекогносцировку, забезпечують логістичну та ремонтну підтримку російських військ, які воюють в Україні та в Курській області. Таким чином, заяви про те, що немає ніякої користі в наданні Україні можливості використовувати ATACMS в Росії, без урахування сотень інших об'єктів, що підтримують війну Росії проти України, будуть неповними, і таким чином, неправильними, зазначають аналітики.

ЗСУ не обов'язково завдавати ударів по кожному військовому об'єкту в Росії

Зняття поточних західних обмежень створить серйозну загрозу українського дальнього удару, яка змусить Кремль ухвалити рішення і, ймовірно, спонукає російське військове командування істотно переналаштувати активи по всьому глибокому тилу для захисту від українських ударів.

Як зазначають в ISW, малоймовірно, що російські сили зміцнили всі об'єкти в Росії від потенційних українських ударів або розосередили активи по всьому глибокому тилу.

"Російським силам, імовірно, доведеться передислокувати засоби ППО і РЕБ з усієї Росії, а також з лінії фронту в Україні, щоб забезпечити необхідне покриття для тилових районів у Росії в межах досяжності поставленої Заходом зброї, що, можливо, створить умови для України для розширення власних авіаційних операцій уздовж лінії фронту", - зазначають в ISW.

Удари західною зброєю по Росії

США вже дозволяють використовувати свої ракети великої дальності на території Росії, але тільки в оборонних цілях - як контрбатарейний вогонь для ураження російських ракетних пускових установок прямо за кордоном, що стріляють по Україні.

При цьому один із представників Білого дому заявив, що використання Storm Shadow або ATACMS по Росії може виявитися не таким ефективним, як рекламують, оскільки 90 відсотків літаків, які запускають плануючі бомби з російського повітряного простору по українській цивільній інфраструктурі, вже вийшли за межі досяжності цих ракет.

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