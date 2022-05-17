Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук.

Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру заступнику командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командиру 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу в підриві Північнокримського каналу.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України, росіянам інкримінують порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року після вторгнення на територію України російських військ підозрювані керували підривом Північнокримського каналу в Херсонській області.

"Генерал-майор, заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об'єкті, який відноситься до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошення полів в регіоні. Своєю чергою, полковник, командир бригади безпосередньо керував підлеглими йому солдатами, які підірвали канал в декількох місцях", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті пошкодження гідроспоруди значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, виключена можливість здійснення зрошення сільгоспземель на території Скадовського і Каховського районів Херсонської області. Крім того, завдано значної шкоди навколишньому середовищу та завдано матеріальної шкоди Україні у великих розмірах.

Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ в Херсонській області.

Захоплення Каховської ГЕС:

Російські загарбники в лютому 2022 року захопили Каховську ГЕС в Херсонській області, зруйнували дамбу на Північнокримському каналі та пустили дніпровську воду в окупований Крим.

За даними Держекоінспекції України, Росія щодня "краде" українську воду на 32 млн грн.