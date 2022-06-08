За словами президента досягнути цього дозволять наявні в Україні потужності.

Українська влада на сьогодні робить все можливе, щоб наростити можливості експорту електроенергії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері, 7 червня.

"Робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів", - зазначив президент.

За його словами, важливий аспект – це ремонтна програма для ТЕС, ТЕЦ і котелень.

"Зокрема для тих, які були пошкоджені чи повністю розбиті російськими ударами. Виконання цієї програми найближчими місяцями – це одне з топ-завдань для міністерства енергетики України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, Україна може стати найбільшим експортером "зеленої" електроенергії до Європи.

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