Україна вперше перевершила РФ за вогнем у транскордонній війні дронів, - аналіз ABC News

Росія повідомила про збиття 7347 українських безпілотників.

Україна вперше з початку війни у 2022 році запустила більше транскордонних ударних безпілотників, ніж Росія, протягом одного місяця, пише ABC News.

Про це свідчать щоденні дані, опубліковані Повітряними силами України та Міністерством оборони Росії, які проаналізувало видання.

Зазначається, що Міністерство оборони Росії повідомило про збиття 7347 українських безпілотників протягом березня, що є найбільшою місячною кількістю, про яку коли-небудь повідомляла Москва, і в середньому це 237 апаратів щодня. Міністерство оборони публікує лише дані про кількість збитих українських безпілотників.

Тим часом Повітряні сили України заявили, що протягом місяця їхні війська зіткнулися з 6462 російськими безпілотниками та 138 ракетами різних типів, з яких 5833 безпілотники та 102 ракети – близько 90% безпілотників та трохи менше 74% ракет – були перехоплені або подавлені.

"Таким чином, згідно з даними, опублікованими Києвом, протягом березня Україна щодня стикалася з в середньому трохи більше ніж 208 безпілотниками та чотирма ракетами. ABC News не може самостійно перевірити дані, оприлюднені ні Росією, ні Україною", - йдеться у матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, птахи СБС у ніч на 6 квітня завдали ударів по фрегату "Адмірал Макаров".

"Адмірал Макаров" - перший військовий фрегат проєкту "Буревісник" ВМФ РФ, носій крилатих ракет "Калібр"(8 ракет) та ЗРК "Штиль-1 (24 ракети). Пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, що не завадило подзьобати плавучу коросту.

Також Сили безпілотних систем ЗСУ у ніч на 5 квітня завдали ударів по нафтоналивному порту Приморськ (термінал "Транснефть") та НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово.

На Балтійський берег було "доправлено" велику кількість дронів, що підтвердив, зокрема, губернатор Ленінградської області, який заявив про пошкодження однієї з дільниць нафтопроводу у районі порту Приморськ.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що у місті Кстово, - провідне підприємство компанії "Лукойл". Судячи з відповідних матеріалів, на місці ураження вирує масштабна пожежа.

