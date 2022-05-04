На голови окупантів, які крали велосипеди та пуфики, посипалися гранати.

Українські військові показали, як б'ють по російських окупантах за допомогою квадрокоптерів і гранат.

Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"Бійці 15 управління військової контррозвідки СБУ вчора ганяли орків-мародерів у селі під Пологами, Запорізької області. На голови виродків, які крали в селян велосипеди і пуфики, сипляться з дронів-ВОГ-17. Орки розбігалися як таргани. Прошу й інших бійців переймати досвід 15 ДВКР СБУ, використовуючи навіть легкі дрони для турбуючого вогню по виродках", - написав радник глави МВС.

Раніше УНІАН писав, як українські військові зі "Стугни-П" знищили черговий російський Ка-52 "Алігатор" - гелікоптер за 16 мільйонів доларів, який вважається командирським.

А на південному напрямку армія Російської Федерації намагалася просунутися по українській території, проте українські захисники оперативно виявили окупантів і завдали їм нищівного удару.

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