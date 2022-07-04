Українські воїни відбили штурм ворога у напрямку Прудянки на Харківщині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій", - йдеться у повідомленні.
З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.
Тим часом, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому, з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти закріпляються у Лисичанську та готують наступ на Слов'янському напрямку.
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