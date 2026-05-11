Український Ан-28 вже збив сотні російських дронів: як йому це вдалося

Ан-28 оснащений оптичною станцією для візуального пошуку повітряних цілей.

Український "мисливець на шахеди", сторений на базі цивільного транспортного літака Ан-28 вже знищив 213 російських безпілотників.

Про це свідчать позначки на фюзеляжі літака, про які повідомило видання The New York Times. Зазначається, що серед десятків позначок збитих "Шахедів" та "Гербер" можна помітити й одну незвичну емблему, яка нагадує одразу кілька типів російських дронів.

Ймовірно, йдеться про розвідувальний безпілотник "Корсар". Як зазначило видання Мілітарний, росіяни уже застосовували цей тип дронів проти українців і один з них був збитий ще у 2022 році.

Також на фюзеляжі біля частини позначок видно додаткові символи дронів-перехоплювачів, як Ан-28 отрмав у квітні. Завдяки модернізації літак тепер може нести до шести перехоплювачів одночасно. Крім того, Ан-28 оснащений оптичною станцією для візуального пошуку повітряних цілей.

Такий підхід дозволяє знищувати російські "Шахеди" за допомогою дешевших дронів-перехоплювачів, використовуючи їх як альтернативу дорогим ракетам класу "повітря-повітря", зазначило видання.

26 квітня військовослужбовець, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський прокоментував, що озброєння дронами-перехоплювачами літаків Ан-28 є результативним рішенням. Він пояснював, що на одне крило Ан-28 почали кріпити на по три дрони-перехоплювачі P1-SUN, тобто літак може нести їх 6.

А 27 квітня Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер ВПС у запасі зазначав, що Україна розширила можливості збиття російських дронів, встановивши БПЛА-перехоплювачі на літак Ан-28.

