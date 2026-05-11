Китай підтвердив зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа: про що говоритимуть

Обговорюватимуться війна в Ірані та допомога Китаю Ірану й Росії.

Пекін офіційно оголосив дату державного візиту президента США Дональда Трампа до Китаю – першого за майже десятиліття. Як пише Bloomberg, за даними китайського МЗС, Трамп, який востаннє відвідував Китай у 2017 році, зустрінеться з Сі Цзіньпіном на саміті, який вже один раз переносився через війну в Ірані.

На запрошення президента Сі Цзіньпіна президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю з 13 по 15 травня, повідомило Міністерство закордонних справ Китаю. Білий дім раніше заявляв, що саміт відбудеться 14-15 травня.

Як пише FT, Трамп прибуде до Китаю в середу для свого другого саміту з Сі Цзіньпіном за час свого другого терміну. У четвер відбудеться зустріч, після якої вони відвідають Храм Неба і візьмуть участь у державному банкеті ввечері. У п'ятницю відбудеться робочий обід, після якого Трамп вирушить до США.

Очікується, що війна з Іраном займе важливе місце в порядку денному саміту, і Трамп спробує чинити тиск на Сі Цзіньпіна, щоб схилити його до відмови від підтримки цієї країни.

Як заявив американський чиновник, Трамп відновить попередні обговорення з Сі Цзіньпіном щодо підтримки Китаєм Ірану та Росії, включаючи надання їм компонентів подвійного призначення та потенційний експорт зброї.

І США, і Китай хочуть бачити відновлення роботи Ормузької протоки, через яку до конфлікту проходила п'ята частина світових потоків нафти і газу. Ключове питання для Пекіна полягає в тому, чи готовий він чинити тиск на Тегеран і яких заходів у відповідь він вимагатиме від Вашингтона.

Крім того, очікується, що два лідери домагатимуться продовження торговельного перемир'я, досягнутого ними в Південній Кореї в жовтні минулого року, яке скасувало експортний контроль, включаючи постачання рідкоземельних елементів до США. Забезпечення стабільних поставок цих корисних копалин, необхідних для виробництва всього, від iPhone до винищувачів, стане ключовим пріоритетом для Вашингтона.

Питання Тайваню також займатиме чільне місце на переговорах. Пекін стурбований продажем американської зброї острову і може спробувати підштовхнути адміністрацію Трампа до висловлення незгоди з незалежністю Тайваню, як зазначають китайські аналітики.

Американські чиновники також заявили, що Трамп і Сі, ймовірно, обговорять ШІ на тлі побоювань щодо можливостей таких моделей, як Mythos від Anthropic.

Раніше експерти відзначали, що в Китаї формується нова хвиля самовпевненості, заснована на переконанні в занепаді США. Це може підвищувати ризики міжнародних конфліктів, зокрема в питаннях Тайваню та Південно-Китайського моря.

Також раніше повідомлялося, що Китай наказав своїм компаніям повністю ігнорувати санкції США щодо приватних нафтопереробних заводів, які торгують іранською нафтою.

