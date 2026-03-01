Усть-Луга: у Генштабі підтвердили ураження стратегічного заводу в Ленінградській області

В результаті атаки українських дронів уражено стратегічний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області Російської Федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Під час спільної операції Сили оборони України уразили завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області РФ. За попередньою інформацією, уражено резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксовано пожежу", - сказано в повідомленні.

В Генштабі ЗСУ зазначають, що завод є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури та використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів, кошти від реалізації яких спрямовуються на забезпечення збройної агресії проти України.

Усть-Луга - один із ключових морських портів Росії на Балтиці, через який РФ здійснює експорт сирої нафти та нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден тіньового флоту.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією OSINT-аналітиків, в черговий раз уражено завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", там загорілися резервуари. Завод переробляє стабільний газовий конденсат – побічний продукт видобутку природного газу та нафти, а також здійснює відвантаження нафтопродуктів на зовнішні ринки.

Також сьогодні, 25 березня, Генштаб повідомляв, що Сили оборони України завдали удару по російському патрульному бойовому криголаму "Пурга" у Ленінградській області.

