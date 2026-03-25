У Росії після атаки дронів палає у портах Усть-Луги та Виборга (фото, відео)

У ніч на 25 березня Росію атакували безпілотники, під ударом були порти Усть-Луги та Виборга у Ленінградській області. Крім того, у Бєлгороді внаслідок атаки проблеми зі світлом і водою.

Як повідомляють у соцмережах, близько 4-ї ранку в про вибухи у районі порту Усть-Луга почали повідомляти місцеві жителі. Вони також публікували відео та фото з густим димом і полум’ям.

За повідомленнями OSINT-аналітиків, в черговий раз уражено завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", там загорілися резервуари. Завод переробляє стабільний газовий конденсат – побічний продукт видобутку природного газу та нафти, а також здійснює відвантаження нафтопродуктів на зовнішні ринки.

Порт Усть-Луга - один із найбільших універсальних портів Росії на Балтиці. У 2025 році його вантажообіг становив 130,5 млн. тонн. Через порт проходять як наливні вантажі – сира нафта, нафтопродукти, рідкі хімікати, аміак і карбамід, і вугілля, мінеральні добрива, залізняк, зерно, сільгосппродукція, контейнери тощо.

Також повідомляється про ураження порту у місті Виборг. Там загорілося одне із суден.

Як пише Exilenova+, попередньо йдеться про патрульний криголам "Пурга", який наразі будується на Виборзькому суднобудівному заводі для Прикордонної служби ФСБ РФ.

Також відомо, що після атаки БпЛА спалахнуло приміщення АТ "Агрікола", що знаходиться приблизно за 30 метрів від будівлі ФСБ.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що протягом ночі вдалося ліквідувати 56 безпілотників. Наразі в порту Усть-Луга тривають роботи з локалізації пожежі.

Крім того, у ніч на 25 березня лунали вибухи й у Бєлгороді. За словами губернатора області В’ячеслава Гладкова, місто зазнало масованого ракетного удару по об'єктах енергетики. У результаті атаки близько 450 тисяч жителів залишилися без світла, а також фіксуються перебої з водопостачанням та опаленням.

У Міноборони РФ заявили, що у ніч проти 25 березня російська ППО нібито збила 389 українських дронів над територіями Брянської, Смоленської, Калузької, Курської, Тверської, Орловської, Бєлгородської, Тульської, Псковської, Новгородської, Вологодської та Ленінградської областей, а також у Московському регіоні та в Криму.

Удари по Росії

22-23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ. За інформацією Генштабу, уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл., РФ). За попередньою інформацією, під удар потрапив резервуарний парк і нафтоналивна інфраструктура.

21 березня українські дрони завітали на Саратовський НПЗ. В результаті удару пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

