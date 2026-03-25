Сили оборони уразили російський бойовий криголам у Ленінградській області: що відомо

Криголам під час удару перебував на Виборзькому суднобудівному заводі.

Сили оборони України завдали удару по російському патрульному бойовому криголаму "Пурга" у Ленінградській області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

"Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборзькому суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, за попередньою інформацією, уражено патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.

"Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля", - уточнили у Генштабі.

Про які удари ЗСУ в тил РФ ще відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 березня Росію атакували безпілотники, під ударом були порти Усть-Луги та Виборга у Ленінградській області. Криголам "Пурга" наразі будується на Виборзькому суднобудівному заводі.

Також дрони ЗСУ завдали ударів по енергетиці, яку РФ використовувала в Мелітополі та Бердянську. Ці удари призведуть до відключення світла у будинках на тимчасово окупованих територіях і знизять можливості армії РФ.

