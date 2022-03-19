Він підкреслює, що війну потрібно закінчувати.

Президент України Володимир Зеленський порівняв московський мітинг у зв'язку з річницею захоплення Криму з російською армією, яка напала на Україну, і запропонував уявити на цьому стадіоні 14 тисяч трупів.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"Сьогодні в Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь: повідомляється, що загалом до мітингової активності столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей - 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч - на стадіоні. Ось таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що саме стільки втрат Росія вже понесла через свій напад на Україну.

"Ось така ціна війни. Трохи більше, ніж за три тижні. Війну треба закінчувати. Пропозиція України на столі", - сказав президент.

Зеленський також розповів, що найближчими днями продовжить звертатися до народів світу із закликом до миру для України.

"Попереду моє звернення до швейцарців, до народу і до держави. Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії. Світ чує позицію України. Світ підтримує наших захисників, захисників України", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що бюджетників по всій Росії в наказовому порядку зганяли на мітинги 18 березня на підтримку Путіна і війни. "Святкування" проходив під трьома гаслами: "Za мир, "Za Росію" і "Za президента".

На цьому недозаході виступили Поліна Гагаріна, Григорій Лепс, група "Руки вверх", Тімоті, "Любе".